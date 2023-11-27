شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الصيني يضخ 501 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضخ بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" اليوم، 501 مليار يوان ) 70.4 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي 664 مليار يوان ( 93.32 مليار دولار) وفقًا لنفس الآلية، حسب ما نقلت أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

النظام المصرفي الصيني

ولأفاد البنك المركزي، أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، حيث تعـد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ "الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وعلى نحو متصل، سجل سوق الصرف سعر اليوان الصيني تراجعًا طفيفًا أمام الدولار في تعاملات اليوم، بعد ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية، وبلغ سعر العملة الصينية 7.1159 يوانًا لكل دولار مقابل 7.1151 يوانًا يوم الجمعة، بتراجع قدره 8 بيب صيني.

وضخ بنك الشعب الصيني يوم الجمعة الماضي، 664 مليار يوان "93.32 مليار دولار" في النظام المصرفي.

وبين أن هذا حدث من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%.