شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يرفع حصته في حقوق التصويت بسيمنس إنيرجي إلى 52ر7% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين، ارتفاع حصة بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب من حقوق التصويت في شركة معدات الطاقةالألمانية سيمنس إنيرجي إلى 52ر7% بحلول يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في حين كانت بيانات الإفصاح السابقة تشير إلى 24ر5% فقط.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى حصة الشركة من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم بلغت 53ر1% في حين كانت في الإفصاح السابق 18ر0% فقط.

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دعم "سيمنس إنيرجي"

وفي منتصف الشهر الحالي أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية قرار الحكومة الألمانية دعم مجموعة سيمنس إنيرجي لتكنولوجيا الطاقة بضمان بقيمة 5ر7 مليار يورو.

وذكرت الوزارة أن هذا الضمان هو جزء من خطوط ضمان مطلوبة يبلغ إجماليها 15 مليار يورو، والتي تم الاتفاق عليها مع بنوك خاصة وجهات أخرى.

وسبق هذا الاتفاق مفاوضات استمرت على مدار أسابيع.

وأوضحت الوزارة أن مصارف خاصة تضمن سيمنس إنيرجي بخطوط ضمان يبلغ إجمالي قيمتها 12 مليار يورو تم تأمين جزء منها عن طريق ضمان الحكومة الألمانية.

ومن المنتظر أن تعمل الشركة على تأمين 3 مليار يورو أخرى خلال مفاوضات مع جهات أخرى.

ولن تقدم الحكومة ضمانها إلا إذا قدمت الأطراف الأخرى مساهماتها.

ووفقا للحكومة الألمانية، يتضمن الاتفاق أيضا الحظر "المعتاد" لتوزيع الأرباح على المساهمين وصرف المكافآت لمجلس الإدارة خلال فترة استخدام الضمان الحكومي.