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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النفط يتراجع صوب 80 دولاراً للبرميل قُبيل اجتماع “أوبك+” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
تراجعت أسعار النفط، اليوم، ونزل خام برنت صوب 80 دولاراً للبرميل مع ترقب المستثمرين اجتماع مجموعة “أوبك+” هذا الأسبوع؛ للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.
وبحلول الساعة 02:31 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً أو 0.5 %، إلى 80.21 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً أو 0.5 %، إلى 75.18 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.
وارتفع الخامان على نحوٍ طفيفٍ في الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع يسجّلان فيه مكاسب منذ خمسة أسابيع.