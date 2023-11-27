النفط يتراجع صوب 80 دولاراً للبرميل قُبيل اجتماع “أوبك+”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط، اليوم، ونزل خام برنت صوب 80 دولاراً للبرميل مع ترقب المستثمرين اجتماع مجموعة “أوبك+” هذا الأسبوع؛ للاتفاق على حجم تخفيضات الإنتاج في 2024.

وبحلول الساعة 02:31 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً أو 0.5 %، إلى 80.21 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً أو 0.5 %، إلى 75.18 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.