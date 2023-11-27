“المواصفات السعودية” تنشر الجودة عبر أكثر من 8180 سفيراً في مناطق المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن وصول المنضمين للبرنامج الوطني لسفراء الجودة إلى 8182 سفيراً وسفيرة، في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة، أن سفراء الجودة الأكثر تواجداً في منطقة الرياض بواقع (3394)، ثم مكة المكرمة (1983)، تليهما المنطقة الشرقية (1439) سفيراً وسفيرة، وفي المرتبة الرابعة منطقة المدينة المنورة بعدد (312)، ومنطقة عسير (207) سفراء، ومنطقة حائل (196)، ومنطقة الحدود الشمالية (147)، ثم القصيم (140)، فيما وصل عدد سفراء الجودة في جازان إلى (119)، وتبوك (110)، ونجران (58)، والجوف بــ (44)، والمرتبة الأخيرة منطقة الباحة بــ(33)سفيراً.

ونوّهت المواصفات السعودية، عن أن سفراء الجودة يقدمون جهوداً توعوية متواصلة في منشآت القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، في قطاعات الخدمات، والصناعة، والصحة، إضافة إلى قطاعي التعليم والمجتمع المدني.

وأشارت إلى أن هناك ثلاث فئات لسفراء الجودة المنضمين للبرنامج، الفئة الأولى هي فئة سفير جودة وعددهم 7555 سفيراً، فيما انضم 538 لفئة سفير جودة أول، والفئة الثالثة هي فئة سفير جودة مستشار، ووصل عدد المنضمين إليها (89) سفيراً.

وأفادت الهيئة أن البرنامج الوطني لسفراء الجودة هو برنامج وطني تطوعي توعوي تدريبي أطلقته الهيئة لنشر ثقافة الجودة، وتوعية وتدريب الأعضاء، والمساعدة في تأهيلهم للعمل في مجالات الجودة والتميز المؤسسي.