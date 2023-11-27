ارتفاع أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر مع تراجع الدولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم، مدعومة بضعف الدولار وبالتوقعات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) انتهى من دورة زيادة أسعار الفائدة، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % أي ما يعادل 2010.87 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:08 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 مايو، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4 % أي ما يعادل 2011.90 دولارًا.

كما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.1 %، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 24.67 دولارًا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 930.51 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1070.76 دولارًا.