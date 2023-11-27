شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الرعاية الصحية: الاهتمام بالسياحة العلاجية يحقق مستهدفات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هاني حافظ شريف عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن إعلان مصر خلوها من فيروس سي وفقا لمنظمة الصحة العالمية سوف يساعدها على تحسين تصنيفها على مؤشر السياحية العلاجية العالمي، مشيرا في الوقت ذاته على أهمية الترويج لهذا الحدث في كافة الأسواق العالمية؛ لجذب مزيد من السائحين المهتمين بالسياحة العلاجية.

وقال هاني حافظ، خلال تصريحات صحفية اليوم، إن مصر استطاعت التغلب على انتشار هذا الفيروس، ووضع برنامجا للقضاء عليه، والالتزام في تنفيذه في التوقيتات المحددة هو دليل واضح على حجم التطورات الطبية الهائلة التي حدثت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والميزانية الضخم الذي خصص لهذا القطاع ما أثر على تحديث المستشفيات، والبنى التحتية وأنظمة السجلات الطبية بها، والتعاقد على شراء احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لتصبح قادرة على التغلب على هذا المرض بعد انتشاره لسنوات عديدة أضر بسمعتها عالميا في السياحة العلاجية.

وأوضح حافظ، أن لا بد من الاستفادة من إعلان خلو مصر من فيروس سي بالترويج؛ لهذا الحدث عالميا وأظهر قدرات التي يتمتع بها القطاع الطبي المصري في مكافحة الأمراض من مستشفيات تم تجيزها على أعلى مستوى بجانب المهارات التي يتميز بها الطواقم الطبية ما جعلهم يتصدرون الاهتمام العالمي في تشغيل وإدارة المستشفيات.

وأشار "حافظ"، إلى أن السياحة العلاجية أصبحت حاليا موردا رئيسيا لكثير من الدول من العملة الصعبة ويدعم إيرادات البلاد السياحية ويساعد الدولة على الوصل باعتداد السائحين إلى 30 مليون سائح، وزيادة الإيرادات الدولارية من هذا القطاع.

وأكد حافظ، أن مصر تمتلك مقومات، التي تؤهلها لتحتل مرتبة متقدمة على مؤشر السياحة العلاجية، ولكن يتطلب من الحكومة العمل على وضع منظومة متكاملة بين القطاع الخاص وكل العاملين في السياحة العلاجية؛ لتنسيق العمل بينهم، وإطلاق منصة إلكترونية متكاملة لمرضي السياحة العلاجية تبدأ من الحجز عن بعد للإجراء الطبي المطلوب بالمستشفى، بالإضافة إلى حجوزات الطيران والفنادق للمريض وعائلته وتنظيم زيارات سياحية.