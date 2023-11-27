شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنمية الصناعية تفتتح فرع الهيئة بكفر الشيخ لتقديم خدمات للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تحقيق الانتشار الجغرافي لتوفير خدمات صناعية متكاملة للمستثمرين الصناعيين إعمالًا للامركزية وتيسير الاجراءات، واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية افتتاح فروعها الاقليمية بمحافظات الجمهورية لخدمة المستثمرين، حيث افتتحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ فرع الهيئة الجديد بالمحافظة لتقديم الخدمات الصناعية لمستثمري كفر الشيخ حيث تفقدا منظومة العمل بالفرع والية التعامل مع المستثمرين، وذلك بحضور المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية والدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الاقاليم وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة .

وأوضحت ناهد يوسف، أن الفرع سيقوم بإصدار السجل الصناعي وتراخيص التشغيل وتعديلاتهم وغيرها من الخدمات للمستثمرين بالمحافظة وأصحاب المشروعات بكلاً من منطقتى مطوبس وبلطيم، كاشفة عن تبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتفعيل وتطوير فروعها بكافة محافظات الجمهورية وتفويضها بمزيد من الصلاحيات لإنهاء كافة خدمات المستثمر بدلا من التوجه للمقر الرئيسي.

يذكر أن الهيئة قامت الاسبوع الماضي بافتتاح فرعها الجديد بمحافظة البحيرة ليصل اجمالي عدد الفروع والمكاتب الاقليمية للهيئة بعد افتتاح الفرع اليوم إلى 30 فرع ومكتب.