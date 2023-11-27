شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم تضع ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية على المحك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تشكل قراءة مؤشر التضخم في الولايات المتحدة الاختبار الرئيسي أمام المضاربين على صعود سوق الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع، ممن يتطلعون إلى صدور بيانات فارقة في مسار أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري إلى جانب مجموعة من البيانات ونتائج الأرباح المحورية الأخرى، وفق ما ذكرت شبكة "ياهو فاينانس" العالمية.

تفاؤل في أسواق الأسهم

دخلت الأسواق هذا الأسبوع في حالة تفاؤل، بعدما أغلقت الأسهم أسبوع تداول قصير بسبب العطلة على ارتفاع، ولم يعكر صفوها سوى استمرار الخلافات على قيادة شركتي "أوبن إيه آي" و"إن فيديا".

وبأحدث تقرير ربع سنوي استحوذت إن فيديا على الجزء الأكبر من اهتمام المستثمرين. كما أغلقت المؤشرات الرئيسية فترة الثلاثة أيام ونصف من التداول خلال الأسبوع الماضي بارتفاع يناهز 1٪ في ستاندرد آند بورز 500 وناسداك وداو جونز.

وبشكل عام، سيوفر الأسبوع الحالي اختبارًا لقدرة السوق على الصمود بعدما أنهت الأسهم يوم الجمعة متجهة نحو أفضل مكاسب شهرية لها منذ أكثر من عام. وستوفر قراءة التضخم يوم الخميس المقبل فرصة أخيرة لإظهار البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الأمريكي قد يتجه نحو تحقيق "الهبوط السل " بحيث يتراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪ دون حدوث ركود اقتصادي حاد.

ارتفاع الأسهم الصغيرة

وقد تراجعت البيانات الاقتصادية الأخيرة بما يتماشى مع هذا المسار، مما أدى إلى إرسال المناطق المتضررة من سوق الأسهم مثل الأسهم الصغيرة وأسهم الميم إلى وضع الارتفاع.

وقد أدت هذه البيانات إلى تجاوز التوقعات بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا حيث تتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 12٪ فقط أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وفقًا لبيانات من مجموعة "سي إم إي".

ويتوقع الاقتصاديون أن يصل معدل التضخم السنوي وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - نفقات الاستهلاك الشخصي "الأساسي" - إلى 3.5٪ في أكتوبر. وخلال الشهر السابق، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي "الأساسية" بنسبة 0.2٪.

وفي مذكرة للعملاء هذا الشهر، أشار مايكل فيرولي كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "بنك جيه بي مورجان" إلى أن هذا الارتفاع الشهري بنسبة 0.2٪ "سيترك المكاسب السنوية لمدة 3 و 6 أشهر في هذا المقياس عند 2.5٪ و 2.6٪" وهو أقرب بكثير إلى نسبة 2٪ التي حددها بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر أن يظهر الهدف مقارنة بمكاسب أكتوبر البالغة 12 شهرًا.

التضخم يقترب من المستهدف الرسمي

وأضاف فيرولي: "تلك الزيادات قريبة بما يكفي من هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي ومن المرجح أن يكتفي معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالتمسك بالسياسة من ذلك والسماح لنشاط سوق العمل الهادئ بإنهاء مهمة إعادة التضخم إلى الهدف.. ما زلنا نعتقد أن الخطوة التالية من بنك الاحتياطي الفيدرالي هي نحو سياسة أسهل ولكن ليس قبل الربع الثالث من عام 2024".

ومسبقا في هذا الشهر، ارتفعت الأسهم وارتفعت السندات مما أدى إلى انخفاض العائدات بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر أن التضخم استمر في التباطؤ في الشهر الماضي.

نتائج أرباح الشركات

على جانب الشركات، ستوفر بعض النتائج ربع السنوية للمستثمرين نظرة أخرى على قوة الإنفاق الاستهلاكي، مع إلقاء نظرة على حالة الطلب على البرامج وما إذا كان الذكاء الاصطناعي يحرك الطلب لعملاء هذه الشركات. ويتوقع محللو وول ستريت أن تكشف نتائج الشركة عن كيفية دفع الشركات مقابل الخدمات السحابية أو الأدوات مثل سلاك Slack وكيف يستجيبون لارتفاع الأسعار.