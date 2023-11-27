شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط وارتفاع عوائد السندات ومبيعات الجمعة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، عن استقرار أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+ المؤجل يوم الخميس المقبل، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة، بينما ارتفعت مبيعات الجمعة البيضاء عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار للأسبوع الثاني على التوالي للمرة الأولى.

ووفقا للتقرير فإن عوائد سندات الخزانة ارتفعت عبر المنحنى بمقدار 5-6 نقطة أساس بينما لم يكن أداء الأسهم الأمريكية ثابتا خلال جلسة تداول مختصرة يوم الجمعة. فيما انخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 1.9% بعد أن ذكرت رويترز أن الشركة المصنعة للرقائق الالكترونية يؤخر إطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مصممة خصيصاً للسوق الصينية.

وارتفعت مبيعات الجمعة البيضاء عبر الإنترنت بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي في الولايات المتحدة. فيما انخفض الدولار للأسبوع الثاني على التوالي للمرة الأولى. وكان أكبر الرابحين بين عملات العشرات الكبار هو الدولار النيوزيلندي.

الأسهم الأمريكية

لم يكن أداء الأسهم ثابتاً خلال الجلسة المختصرة يوم الجمعة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.1% بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.1%. وأظهرت شركات التكنولوجيا الكبرى تراجعاً ملحوظاً نتيجة الأداء الضعيف لإنفيديا وألفابت وميتا وآبل وفقاً للمؤشرات القياسية.

وانخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 1.9% وأظهرت بيانات صادرة عن ىدوب آنالايتكس زيادة سنوية بنسبة 7.5% في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت يوم الجمعة السوداء في الولايات المتحدة.

الدخل الثابت

ارتفعت عوائد سندات الخزانة عبر المنحنى بمقدار 5-6 نقاط أساس يوم الجمعة استجابةً للتراجع في أداء السندات الألمانية والسندات الحكومية البريطانية من يوم الخميس عندما إغلاق السوق الأمريكية.

وأسهم العرض القادم من سندات السنتين بقيمة 54 مليار دولار والسندات لمدة خمس سنوات بقيمة 55 مليار دولار يوم الاثنين، وسندات السبع سنوات بقيمة 39 مليار دولار يوم الثلاثاء في ارتفاع العوائد. حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 6 نقاط أساس ليصل إلى 4.46%.

أسهم الصين/هونج كونج

تراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 2٪ نتيجة الأداء الضعيف لشركات السيارات والملابس الرياضية والمشروبات والبنوك والعقارات في الصين. وتراجعت أسهم بي واي دي بنسبة 5.5٪ بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الصينية، نقلاً عن تجار السيارات، أن بي واي دي تعتزم إجراء تخفيضات كبيرة في الأسعار في مسعى منها للوصول إلى هدف مبيعات 3 ملايين سيارة تعمل على الطاقة الجديدة (NEV) لعام 2023.

وخلال الأشهر العشرة الأولى، باعت بي واي دي 2.38 مليون سيارة تعمل على الطاقة الجديدة. كما انخفض مؤشر الأسهم الصينية بنسبة 0.7٪، متأثراً بتراجع شركات قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات وقطاعات البرمجيات والسيارات والدفاع.

العملات الأجنبية

وواصل الدولار تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ يوليو، على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة خلال الأسبوع.

وأغلق مؤشر الدولار الأمريكي على مستوى أدنى من متوسط سعره خلال 200 يوم، بتراجع نسبته 50 ٪ من تصيح فيبوناتشي بين أعلى مستوى له في أكتوبر وأدنى مستوى له في يوليو.

وكان الدولار النيوزلندي هو الرابح الأكبر بين عملات العشر الكبار لهذا الأسبوع الذي ارتفع استجابةً لأجواء التفاؤل والثقة، وأغلق الفجوة في متوسط الحركة خلال 200 إلى أقل بقليل من 0.61.

وحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 1.26 مقابل الدولار، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أوائل سبتمبر. لا يزال الدولار الأسترالي يختبر يراوح حول متوسط الحركة خلال 200 يوم عند 0.6584، بعد أن اخترقه يوم الجمعة قبل أن يغلق على انخفاض ضئيل، وستكون أرقام الأرباح الصناعية في الصين قيد المراقبة اليوم.

ولا يزال زوج اليورو/دولار دون مستوى 1.0950 بينما يتذبذب زوج الدولار/ين حول مستوى 149.50 وستكون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المستحقة في وقت لاحق من الأسبوع هي المفتاح.

النفط والذهب

تشهد أسعار النفط بعض الاستقرار في بداية الأسبوع الجديد بعد انخفاضها في نهاية الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن تأجيل اجتماع أوبك. ومع ذلك، يتم تداول خام برنت أعلى بقليل من 80 دولاراً للبرميل بناءً على تقارير تفيد بأن صفقة حل حصص النفط الأفريقية قد تكون قيد التنفيذ، مما يشير إلى أنه قد يتم تجنب أسوأ النتائج.

وعاد الذهب للارتفاع إلى ما فوق 2000 دولار للأوفية، بدعم من تراجع الدولار، بينما ارتفع سعر النحاس بنسبة 2.5٪ الأسبوع الماضي وستكون الأرباح الصناعية للصين أساسية اليوم.

ملخص الأحداث الاقتصادية

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات الأمريكي مرة أخرى إلى منطقة الانكماش عند 49.4 من 50.0، بينما ارتفعت الخدمات قليلاً فوق 50 إلى 50.8 من 50.6.

وأظهرت النتائج الصادرة عن المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية تحسناً طفيفاً، مما يشير إلى الاستقرار بدلاً من التحسن في الاقتصاد. تحسن مناخ الأعمال إلى 87.3 من 86.9، حيث جاء أقل من 87.5 المتوقع.

وبلغ التقييم الحالي 89.4 من 89.2 سابقاً و89.5 متوقعاً بينما ارتفعت التوقعات إلى 85.2 من 84.8 سابقاً و 85.8 متوقعاً. أكد الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الثالث التقديرات السابقة بنسبة -0.1% على أساس فصلي.

ووفقا للتقرير الصادر عن «ساكسو بنك»، قد يقوم مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وغير التصنيعي الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين يوم الخميس ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر Caixin يوم الجمعة بإطلاع المستثمرين على أحدث حالة للاقتصاد الصيني في نوفمبر.

وتشير البيانات المتواترة إلى ضعف في أنشطة التصنيع في حين من المتوقع أن يرتفع المؤشر غير التصنيعي بسبب الظروف الموسمية وبناء البنية التحتية المدعومة بإصدار سندات الحكومة المحلية.