شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون تحقق إيرادات قياسية بلغت 957 مليون جنيه فى الـ9 أشهر الأولى من عام 2023 بمعدل نمو سنوى 271% بصافى أرباح 86 مليون جنيه بمعدل نمو سنوى 161% كدليل قوى على التحول الكبير بعد 3 سنوات من الخسائر المتتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن شركة بلتون المالية القابضة ("بلتون" أو "الشركة") عن ملخص نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

باشرت الإدارة الجديدة لبلتون مسيرة إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة من خلال العديد من المحاور، والتي تضمنت تطوير وتحديث العديد من الوظائف والمهام، تطبيق سياسات وإجراءات جديدة وتشكيل فريق عمل من أفضل الكفاءات لإدارة وتنمية وتنويع الخدمات المقدمة من بلتون ومصادر الدخل، وفتح آفاق جديدة للتعاون والنمو.

كما لعبت استراتيجية التطوير في تحول بلتون إلى مؤسسة رقمية تعتمد على البيانات في عملياتها، مما ساهم في جعل علوم البيانات والتحليلات محركاً رئيسياً للابتكار واتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل بلتون وعامل يميزها في المجال.

كما تم تأسيس أكاديمية بلتون برؤية خاصة لتكون مؤسسة تعليمية مالية رائدة لتمكين الأفراد من خلال إكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات والصعوبات التي قد يواجهونها في القطاع المالي.

شهدت النتائج المالية تحولًا كبيرًا خلال الفترة، حيث بدأت الشركة في جني ثمار إستراتيجيها، فقد حققت الشركة إيرادات تشغيل قياسية بقيمة 957 مليون جنية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 271% على أساس سنوي، نتيجة للنمو القوي في إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية، مدعومه بإيرادات بنك الإستثمار.

حققت الشركة إيرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك 266 مليون جنية، كما سجلت صافي أرباح 86 مليون جنية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، محققة زيادة قدرها 161% على أساس سنوي، مقابل خسائر قدرها 140 مليون جنية خلال فترة المقارنة، والذي يعد دليل قوي على نجاح إستراتيجية الهيكلة التي بدأت الشركة في تنفيذها منذ عام تقريباً.

كما ارتفعت إيرادات تشغيل الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بنسبة 680% على أساس سنوي لتصل إلى 478 مليون جنية، مدعومة بنمو إيرادات التأجير التمويلي، تليها إيرادات التمويل الإستهلاكي، وإيرادات التمويل متناهي الصغر، وإيرادات رأس المال المخاطر.

بنهاية سبتمبر 2023، سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنية، وقد ارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوي. أما بالنسبة لنشاط إدارة الأصول، فقد إرتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنية بنهاية الفترة.

وأطلقت بلتون هوية جديدة لعلامتها التجارية كجزء من إعادة الهيكلة وخطة التحول التي أجرتها، هذا بالإضافة إلى تغيير العلامة التجارية لذراع التمويل الاستهلاكي من "BelCash" إلى "seven" لتعزيز مكانة بلتون كشركة رائدة في التمويل الاستهلاكي والتي تقدم حلول دفع مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية.

خلال الربع الثالث من العام الجارى، حصلت شركة بلتون للتأجيرالتمويلي على ترخيص إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها. وفي نوفمبر 2023، حصلت شركة بلتون للتمويل العقاري على ترخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يرفع عدد تراخيص بلتون الحالية إلى 16 ترخيصاً.

وقامت بلتون لرأس المال المخاطر بزيادة إستثماراتها خلال الفترة من خلال الإستثمار في شركات مثل صحة تك (SehaTech)، وواي أب سبورتس (WayUp Sports)، وبوسطة (Bosta)، وأريكا (Ariika).

في سبتمبر 2023، قامت بلتون بالإستحواذ على نسبة 100% من شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة رائدة تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر في صعيد مصر. تخطط كاش لتعزيز شبكة فروعها بشتى أنحاء الجمهورية وتدشين العديد من الفروع المتنقلة، لإتاحة كافة الخدمات التمويلية للعملاء وبالأخص في المناطق النائية.