منتصف التعاملات.. قفزة تاريخية في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

قفزت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم، الإثنين، حيث زاد الجرام 45 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وذلك وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له بالسوق المحلي.

وكان سعر جرام الذهب قد تراجع مع بداية تعاملات اليوم 5 جنيهات مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، قبل أن يرتفع بمنتصف التعاملات ليصبح صافي الزيادة خلال التعاملات 40 جنيها حتى الآن.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1880 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2417 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2820 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3223 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2013 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 12.4 دولار بنسبة 0.62% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.