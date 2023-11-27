شكرا لقرائتكم خبر عن 3.86 % انخفاضا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال سبتمبر2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 100.86 خلال شهر سبتمبر2023 (أولـي) مقابل 104.91 خلال شهر اغسطس 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.86٪. وبــلـــغ الــرقـــم القيــاســي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.28 خــــلال شــهـــر سبتمبر2023 مقــــارنة بشهـــر اغسطس 2023حيـث بـلـــــغ 114.76 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 3.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وبلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.51 خــــلال شهــر سبتمبر2023 مقــارنة بشــهــر اغسطس2023حيــث بلــــغ 128.09 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 12.16٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج. وبلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة معدات النقل 87.68 خـــلال شهــــر سبتمبر2023 مقـــارنـــة بشــهر اغسطس 2023 حــيــث بــلــغ 117.90 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 25.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

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