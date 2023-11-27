شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك بالدورة الـ20 لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فيينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رسمي في أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في دورته الـ20، الذي يعقد في مقر المنظمة في فيينا، بجمهورية النمسا، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023.

وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتنمية الصناعية، بما في ذلك دور الصناعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض عدد من المبادرات الكبيرة التي تنفذها المملكة ضمن خطة التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

جناح المملكة

وعلى هامش المشاركة في المؤتمر العام، تشارك المملكة بجناح سعودي يضم عددًا من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة السعودية للسياحة، ومركز التواصل الحكومي.