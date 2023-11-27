شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عباس: النصف الثاني من العام المقبل سيتم تحديد موعد طرح العاصمة الإدارية بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف أن هناك أشكال مختلفة للطرح وهو ما سيحدده مستشار الطرح، لافتا إلي أنه جاري إعادة هيكلة الشركة وفقا لكل المستجدات والتطورات، وخلال النصف الثاني من العام المقبل سيتم تحديد موعد الطرح بالبورصة وتفاصيله الكاملة.

وأوضح أن الطرح بالبورصات الدولية ضمن خطتنا وهو ما سيحدده مستشار الطرح.

وأكد على طرح جديد لاراضي سيتم الإعلان عنه الاسبوع المقبل بانظمة سداد مختلفة وستكون تجربة جديدة وسيضم الطرح 50 قطعة أرض بقيمة تصل لحوالي 5 مليارات جنيه.

كما أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن العاصمة حققت 250 مليار جنيه حصيلة بيع الأراضي لحوالي 70% من الأراضي بالمرحلة الاولى .

وأوضح أنه قبل نهاية العام الحالي سيتم الإعلان عن المكتب الاستشارى المسؤول عن وضع مخططات المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على تلقى 350 طلب لمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة للاستفادة من حزمة التيسيرات التى اتاحتها شركة العاصمة الإدارية للمطورين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، انه تمت الموافقة على منح التيسيرات لـ150 مشروعا حتى الآن بجدولة فى سداد الأقساط بقيمة إجمالية تصل لـ 10مليارات جنيه وجاري دراسة باقي الطلبات.

وأكد على أن هذه التيسيرات تستهدف مساندة الشركات والمطورين والحفاظ على حقوق العملاء واستمرار المشروعات.