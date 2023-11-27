شكرا لقرائتكم خبر عن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص يسجل نمواً بـ 9.9% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة مستويات قياسية بنهاية الربع الثالث 2023م.

وبلغ ما يقارب 2,544 مليار ريال، محققًا نموًا على أساس سنوي بنسبة تقدر بـ 9.9%، بزيادة بلغت نحو 228,3 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.9%.

الائتمان المصرفي السعودية

ويأتي هذا مقارنة بالربع السابق من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 72.5 مليار ريال.

كما سجل الائتمان المصرفي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.0%، مقارنة بالشهر السابق من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 24.1 مليار ريال.

ويمثل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.2% من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1,227 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2023م.

النظام المصرفي السعودي

بينما يمثل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 37.3% من إجمالي الائتمان المصرفي، بقيمة بلغت نحو 947,8 مليار ريال.

وحقق الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نسبة 14.5%، بقيمة بلغت نحو 369,5 مليار ريال.

يذكر أن النظام المصرفي السعودي في القطاعين العام والخاص يعمل على دعم تحقيق نمو اقتصاد مستدام وشامل تحت إطار برنامج تطوير القطاع المالي، ليسهم بذلك في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.