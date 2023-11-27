شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 27-11-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 27-11-2023.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وأوراسكوم للتنمية مصر، وجي بي كوربويشن، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وبي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وفتنس برايم للأندية الصحية.

البورصة تربح 20 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه عند مستوى 1.722 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 135 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.52%، والعرب على 8.38%، واستحوذت المؤسسات على 27.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 338.1 مليون جنيه، 38 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 264 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، 123 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 25905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 30847 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 11028 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 7540 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 5917 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1512 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 42.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 11.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.58%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 25.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.17%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 182.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.32%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 7.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.56%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 80.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 45.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.50%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 45.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.86%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 27.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 9.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.48%.