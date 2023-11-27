شكرا لقرائتكم خبر «ترشيد» تطلق مشروع رفع كفاءة الطاقة بمباني جامعة حائل وتتوقع وفرا 23% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد»، وجامعة حائل، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الجامعة، فيما يتوقع تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء بمقدار 23%.

وتهدف «ترشيد» خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كل المباني والمرافق التابعة لجامعة حائل في المدينة الجامعية، والبالغ عددها 21 مبنى، بإجمالي مساحة تبلغ 264 ألف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية، التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

وعن تفاصيل المشروع، أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد» وليد الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة.

كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق 12 معيارا رئيسا للرفع من كفاءة الطاقة، إذ تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتتضمن المعايير تركيب نظام التحكم بوحدات التكييف ونظام التحكم في وحدات مناولة الهواء. كما ستشمل المعايير تطوير نظام التحكم بالمبردات، وتركيب محرك التردد المتغير على مضخات المياه المبردة.

كما ستقوم «ترشيد» بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة، وذات الأداء العالي في البيئة العملية والعلمية، وتركيب حساسات الإشغال ومستشعرات الحركة في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لجامعة حائل.

من جهته، أكد رئيس جامعة حائل، الدكتور راشد مسلط الشريف، أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق وترشيد استهلاك الطاقة، ورفع كفاءة التشغيل والوصول للاستدامة في البيئة الجامعية، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.