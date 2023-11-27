«مشاريع الترفيه السعودية» تطلق وجهتها في أبها بـ 1.3 مليار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، تركي بن طلال، حفل إعلان تشييد الوجهة الترفيهية الخامسة لشركة مشاريع الترفيه السعودية «سفن» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة على مستوى المملكة، والأولى في منطقة عسير، بقيمة استثمارية تبلغ 1.3 مليار ريال.

وأكد الأمير تركي بن طلال، أن المنطقة تشهد نهضة غير مسبوقة في المجالات والقطاعات كافة وسط دعم واهتمام القيادة الرشيدة، لافتا إلى أن المشروع يعد من المشروعات الأساسية، وسيكون خطوة لتكون منطقة عسير وجهة عالمية طوال العام.

ويقع مشروع «سفن» بالقرب من مطار أبها الدولي على مساحة 64 ألف متر مربع وبمسطحات بناء تتجاوز 79 ألف متر مربع تمثل مواقع الترفيه منها 70%، فيما تتوزع بقية المساحة على المقاهي والمطاعم بنسبة 19% وخصصت المساحة المتبقية لمتاجر التجزئة، واستوحت الشركة المصممة في تصاميمها الطابع التراثي والهوية العمرانية لمنطقة عسير.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة شركة «سفن» عبدالله الداود، إلى أن وجهة سن الترفيهية في أبها تمثل مشروعا طموحا يعكس الجهود المشتركة لتعزيز القطاع الترفيهي في جميع أنحاء المملكة، والعمل وفق توجهات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحا أن الوجهة ستسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بأكثر من 4 مليارات ريال، مع العمل على أن تستقبل أكثر من 5 ملايين زائر بحلول عام 2030م بالإضافة إلى خلق مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لسكان منطقة عسير.

وقال «حرصنا بالتعاون مع هيئة تطوير عسير وبإشراف مباشر من أمير المنطقة بأن تكون التصاميم المعمارية للوجهة مستوحاة من الهوية العمرانية للمنطقة التي تتميز بطبيعتها الفريدة وأصالة أهلها وجمالها المتفرد الذي يتجسد في حصونها وقلاعها، لتتكامل مع المناظر الطبيعية المحيطة بها، وأن تتضمن تجارب ترفيهية فريدة ومميزة تلبي احتياجات وتطلعات السكان والزوار من الفئات العمرية كافة وتثري جودة حياتهم، وذلك بالتعاقد مع الشركة المنفذة لأعمال بناء الوجهة Modern Building Leaders Co.

وستحتضن وجهة «سن» في أبها 8 مناطق ترفيهية فريدة، تشمل مركز ترفيه عائلي يقدم تجارب متنوعة تبدأ من ألعاب القطارات الحماسية إلى صالة الألعاب الالكترونية «الأركيد»، وتجارب الواقع الافتراضي الشيّقة، ومنطقةDiscovery Adventures المستوحاة من الأدغال، وقد طُورت بالتعاون مع Warner Bros، ليتمكن زوراها من اكتساب المعرفة من خلال خوض المغامرات المشوقة والاستمتاع بوقت من الترفيه الهادف والتعليمي.

وتتضمن الوجهة أيضًا منطقة PLAY-DOH المصممة لتحفز خيال الأطفال من خلال توفير تجارب تعليمية متنوعة، فضلا عن منطقة مغامرات الجولف الداخلية بعدد 12 حفرة تدمج بين أحدث التقنيات، متيحة للزوار الاستمتاع بتجربة رياضية ماتعة، كما تحتوي الوجهة المزمع افتتاحها في النصف الثاني من 2025م على قاعة متعددة الاستخدامات لإقامة الفعاليات الترفيهية والعروض الحية، بالإضافة إلى مضمار داخلي لسيارات «الكارتينج» الكهربائية مجهز بمسارات متعددة المستويات، وصالة بولينج بعشرة مسارات بتصاميم مميزة، إضافة إلى صالة سينما من AMC مزودة بـ 10 شاشات عرض متنوعة المميزات، وتتكامل المناطق الترفيهية مع مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة لتمنح الزوار تجربة ترفيهية بمفهوم جديد ومختلف تناسب مختلف الأذواق.