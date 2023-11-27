شكرا لقرائتكم خبر 600 مستثمر سعودي وأجنبي في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، الذي نظمته إمارة المنطقة، واتحاد الغرف السعودية، في عرعر، حضور أكثر من 600 مستثمر سعودي وأجنبي.

وتناولت العديد من الجلسات الحوارية، الذي شارك بها عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين، ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين ورجال وسيدات الأعمال، العديد من الموضوعات الاستثمارية والاقتصارية والممكنات المحفزة والميز النسبية بمنطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وطرح خلال المنتدى أكثر من 157 فرصة استثمارية بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة تقدر بنحو 22 مليار ريال، في عدد من القطاعات المستهدفة، مثل النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتعليم والصحة والتطوير العقاري والبلديات والصناعة والسياحة والفندقة والبحث العلمي.

وأبرز المنتدى أهم المقومات والميز التنافسية بالمنطقة وذلك في جلسة حوارية بعنوان «منطقة الحدود الشمالية بيئة محفزة ذات تنافسية جاذبة للاستثمار».

وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والميز النسبية للمنطقة، كونها تعد من أفضل البنى التحتية لدعم الكهرباء المؤشرات الاقتصادية، المتوقعة لمستقبل واعد في التبادل التجاري مع جمهورية العراق الشقيقة، عبر منفذ جديدة عرعر، كسوق لوجستي يعكس أثره في زيادة عدد الشركات ونمو التجارة الالكترونية، بالإضافة إلى إحدى أهم المقومات «الثروة التعدينية» التي تشكل 7 % من المخزون العالمي، كما تتمتع القطاعات الكيماوية بقدرة عالية لإنتاج الفسفور والكبريت، وموقعا استراتيجيا نظرا لقربها من السوقين الأردني والعراقي.

ونوهت الجلسة بجهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، في تقديمها الخدمات الرقمية والتسهيلات، التي تسهم في تحفز القطاع الخاص، بالاستفادة من الكم الهائل من الفرص الحالية والمستقبلية.

واستعرض المنتدى في جلسة مبادرات القطاع الحكومي في تمكين المستثمرين بالمنطقة، استراتيجية القطاع الحكومي ومبادراته في تمكين المستثمرين ورواد الأعمال في منطقة الحدود الشمالية، إلى جانب إسهامات منظومة التجارة وغيرها من الأنظمة في تمكين المستثمرين وإبراز الفرص الاستثمارية في مجال التجارة ومبادرتها لتمكين الشركات والمؤسسات التي تعد عصب الاقتصاد في منطقة الحدود الشمالية.