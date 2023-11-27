ضبط عمالة مخالفة تغش في تعبئة الدقيق المدعوم بالرياض

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وكشفت الفرق الميدانية تخزين كميات الدقيق بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، مما أدى إلى انتشار الحشرات بها، إذ جرى ضبط وحجز جميع الكميات نظرا لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.
وأغلقت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع «وزارة الموارد البشرية» و»هيئة الأمن الغذائي» و»هيئة الغذاء والدواء» المستودع المخالف، الواقع بحي الفيصلية جنوب الرياض.
كما تم استدعاء مالك المقر للتحقق من شبهة ارتكاب جريمة التستر التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقا للأنظمة.
وشملت الكميات المضبوطة 1500 كيس فارغ جاهز للتعبئة بأسماء تجارية وهمية، و100 كيس دقيق معبأة زنة 10 كجم، إضافة إلى الأدوات المستعملة في الغش، منها ماكينة خياطة بعد التعبئة، وآلات طباعة التواريخ وأدوات وزن المنتج.
وتؤكد وزارة التجارة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك، إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.
غش تجاري وشبهة تستر
- عمالة مخالفة.
- من جنسية عربية.
- المواقع حي الفيصلية جنوب الرياض.
- الغش بمنتجات دقيق مدعوم.
- إعادة تعبئته بعبوات تحمل أسماء تجارية وهمية.
- تخزين كميات الدقيق بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية.
- ضبط وحجز جميع الكميات.
- استدعاء مالك المقر للتحقق من شبهة جريمة تستر تجاري.
- 1500 كيس فارغ جاهز للتعبئة بأسماء تجارية وهمية.
- 100 كيس دقيق معبأة زنة 10 كجم.
- ماكينة خياطة بعد التعبئة.
- آلات طباعة التواريخ.
- أدوات وزن المنتج.
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