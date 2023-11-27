«جسور» يوقع اتفاقيتين لتعميق الوصول إلى أسواق القارة الأفريقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، أحد برامج مجموعة البنك الإسلامية للتنمية، اتفاقيتين بهدف تعزيز النمو والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وفتح وتعميق الوصول إلى أسواق القارة، من خلال تسخير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوفير قنوات فعالة من حيث التكلفة لحركة البضائع إلى الأسواق، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وذلك على هامش اختتام المعرض التجاري البيني الأفريقي 2023 الذي عقد في القاهرة.

ووقع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية هاني سالم سنبل، الاتفاقية الأولى مع الأمين العام للمنظمة الأفريقية للتوحيد والتقييس الدكتور هير موجين نسينغيمانا، اتفاقية منحة لإنشاء منصة لتبادل المعرفة وبناء القدرات وتنسيق المعايير الأفريقية للمنسوجات والمنتجات الجلدية، لتعزيز تنمية التجارة وتحسين الجودة بما يضمن إحداث تغيير تحويلي وجوهري في صناعة الأزياء الأفريقية.

ووقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الاتفاقية الثانية مع مركز التجارة الدولية لبرنامج «كيفية التصدير في إطار التجارة البينية الأفريقية»، الاتفاقية الثانية التي من المقرر أن يستفيد منها بشكل مباشر دول بنين والكاميرون والسنغال وتوغو، وستستفيد الدول المشاركة في تقييم موقفها ووضع الاستراتيجيات واتخاذ قرارات مستنيرة للاستفادة من الفوائد التي توفرها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ووقع اتفاقية الشراكة كل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية هاني سالم سنبل، والمدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية باميلا كوك هاملتون.

وتلعب هذه الاتفاقيات دورا استراتيجيا في تعزيز تأثير برنامج AATB في تنمية التجارة والاستثمار وتحقيق الأثر الاقتصادي الإيجابي في جميع أنحاء القارة.