فرص استثمارية

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وشملت الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة مركز تجاري على طريق حائل، بمساحة قدرها 10000م2، بالإضافة إلى فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة مطعمين، وذلك بحديقة عقدة بحائل، وطريق الملك سعود الفرعي، بمساحة 433،4م2، و2،866،29م2، وكذلك إنشاء وتشغيل وصيانة كشك في حديقة الورود، بمساحة 18م2، وفرصة تشغيل وصيانة 13 صرافا آليا في عدة مواقع بمدينة حائل.
وبينت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، داعية الراغبين بالاستثمار التواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة وأشارت إلى أن تفاصيل الفرص الاستثمارية، متاحة عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».
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