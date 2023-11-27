شكرا لقرائتكم خبر وزير النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، ووضع الشراكة بين القطاع الخاص وفرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر.
وناقش اللقاء أهمية المشاركة في إنجاح أهدف الوزارة خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتقديم الأفكار والمقترحات خلال قطاعات منظومة النقل، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مدن ومحافظات المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.