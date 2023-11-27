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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، التقى أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، والقادة التنفيذيين وأصحاب الأعمال والمستثمرين، بحضور قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك بمقر الغرفة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، ووضع الشراكة بين القطاع الخاص وفرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر.

وناقش اللقاء أهمية المشاركة في إنجاح أهدف الوزارة خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتقديم الأفكار والمقترحات خلال قطاعات منظومة النقل، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مدن ومحافظات المملكة.