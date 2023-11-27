8182 سفير جودة في مدن ومناطق المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل عدد المنضمين للبرنامج الوطني لسفراء الجودة إلى 8182 سفيرا وسفيرة، في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن سفراء الجودة الأكثر تواجدا في منطقة الرياض بواقع 3394، ثم مكة المكرمة 1983، تليهما المنطقة الشرقية 1439 سفيرا وسفيرة، وفي المرتبة الرابعة منطقة المدينة المنورة بعدد 312، ومنطقة عسير 207 سفراء، ومنطقة حائل 196، ومنطقة الحدود الشمالية 147، ثم القصيم 140، فيما وصل عدد سفراء الجودة في جازان إلى 119، وتبوك 110، ونجران 58، والجوف بــ 44، والمرتبة الأخيرة منطقة الباحة بــ 33 سفيرا.

ونوهت المواصفات السعودية، عن أن سفراء الجودة يقدمون جهودا توعوية متواصلة في منشآت القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، في قطاعات الخدمات، والصناعة، والصحة، إضافة إلى قطاعي التعليم والمجتمع المدني.

وأشارت إلى أن هناك ثلاث فئات لسفراء الجودة المنضمين للبرنامج، الفئة الأولى هي فئة سفير جودة وعددهم 7555 سفيرا، فيما انضم 538 لفئة سفير جودة أول، والفئة الثالثة هي فئة سفير جودة مستشار، ووصل عدد المنضمين إليها (89) سفيرا.

وأفادت الهيئة أن البرنامج الوطني لسفراء الجودة هو برنامج وطني تطوعي توعوي تدريبي أطلقته الهيئة لنشر ثقافة الجودة، وتوعية وتدريب الأعضاء، والمساعدة في تأهيلهم للعمل في مجالات الجودة والتميز المؤسسي.

3 فئات لسفراء الجودة:

الفئة الأولى: سفير جودة وعددهم 7555 سفيرا.

الفئة الثانية: سفير جودة أول وعددهم 538 سفيرا.

الفئة الثالثة: سفير جودة مستشار وعددهم 89 سفيرا.

سفراء الجودة في المناطق:

الرياض 3394 سفيرا.مكة المكرمة 1983سفيرا.الشرقية 143سفيرا.المدينة المنورة 312 سفيرا.عسير 207 سفراء.حائل 196 سفيرا.الحدود الشمالية 147 سفيرا.القصيم 140 سفيرا.جازان 119 سفيرا.تبوك 110 سفراء.نجران 58 سفيرا.الجوف 44 سفيرا.الباحة 33 سفيرا.