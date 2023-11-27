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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك الشعب الصيني «البنك المركزي»، ضخ 501 مليار يوان (70.4 مليار دولار) في النظام المصرفي، أمس، خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي 664 مليار يوان (93.32 مليار دولار) وفقا للآلية نفسها، حسبما نقلت أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأفاد البنك المركزي، بأن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، إذ تعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ «الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وعلى نحو متصل، سجل سوق الصرف سعر اليوان الصيني تراجعا طفيفا أمام الدولار في تعاملات اليوم، بعد ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية، وبلغ سعر العملة الصينية 7.1159 يوانا لكل دولار مقابل 7.1151 يوانا، الجمعة، بتراجع قدره 8 بيب صيني.