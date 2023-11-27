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وأفاد البنك المركزي، بأن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، إذ تعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ «الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وعلى نحو متصل، سجل سوق الصرف سعر اليوان الصيني تراجعا طفيفا أمام الدولار في تعاملات اليوم، بعد ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية، وبلغ سعر العملة الصينية 7.1159 يوانا لكل دولار مقابل 7.1151 يوانا، الجمعة، بتراجع قدره 8 بيب صيني.
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