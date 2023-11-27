طلبات استدعاء

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن وزارة النقل الصينية، أن شركات استدعاء السيارات عبر الإنترنت تلقت 809 ملايين طلب استدعاء للسيارات في الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 2.1 % على أساس شهري.
وبحلول نهاية شهر أكتوبر الماضي، تم منح إجمالي 334 شركة لاستدعاء السيارات عبر الإنترنت إذنا بالعمل في الصين، بزيادة أربع شركات عما كانت عليه في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأشارت البيانات إلى إصدار إجمالي 6.33 ملايين رخصة قيادة سيارات عبر الإنترنت، و 2.71 مليون رخصة لمركبات النقل في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية أكتوبر، بزيادة نسبتها 2.4 % و 2.7 %، على التوالي.
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