شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. ارتفاع العجز التجاري بنسبة 26.8 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل العجز التجاري لتونس ارتفاعًا بنسبة 26،8 % خلال شهر أكتوبر 2023، لتبلغ قيمته 2000،8 مليون دينار مقارنة بشهر سبتمبر من السنة ذاتها (1578 مليون دينار).

وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات للشهر أكتوبر بـ4،5 نقاط لتصل إلى مستوى 71،7 %.

العجز التجاري لتونس

وجاء هذا بحسب مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم، بخصوص التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر أكتوبر 2023.

وأرجع معهد الإحصاء تفاقم العجز إلى زيادة الصادرات بـ0،5 %، فقط، مقابل زيادة الواردات خلال الشهر ذاته بنسبة 6،8 %.