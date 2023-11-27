الاقتصاد

الآلات والأجهزة الكهربائية والفواكه بقائمة أهم صادرات مصر للمجر عام 2023

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى المجر خلال أول 8 أشهر من عام 2023، حيث بلغت نحو 62.4 مليون دولار، مقابل 51.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 20.4% .

 

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى المجر خلال أول 8 أشهر من عام 2023 وجاءت وفقا لما يلي:

- آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 20.9 مليون دولار.

- خضر وفواكه بقيمة 16.1 مليون دولار.

- منتجات كيماوية  بقيمة 10.4 مليون دولار.

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 7.3 مليون دولار.

 

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر لتصل إلى 229.8 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023، مقابل 197.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 16.6% .

وسجلت قيمة الواردات المصرية من المجر نحو 167.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023، مقابل 145.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 15.3% .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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