شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والجزائر تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود، مع وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرضا سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، واستغلال الفرص المتاحة في قطاع الصناعة، إضافة إلى مناقشة تعزيز التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية.

العلاقات السعودية الجزائرية

وكانت وقعت المملكة والجزائر 8 اتفاقيات تجارية واستثمارية، خلال فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجزائري، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية.

وبيّن نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية بدر بن سليمان الرزيزاء، أن إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري وتشكيل اللجنة السعودية الجزائرية ومجلس الأعمال المشترك يعد نقلة نوعية ودفعاً لمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين لزيادة التعاون التجاري والاستثماري.

مجلس الأعمال السعودي الجزائري

وأوضح أنه في العام 2010 صدر أول ترخيص لشركة جزائرية بالمملكة ليصل عدد التراخيص الاستثمارية الجزائرية اليوم إلى 18 ترخيصاً.

وبيّن رئيس مجلس الأعمال السعودي الجزائري رائد المزروع، أن أصحاب الأعمال السعوديين لديهم مشاريع صناعية وسياحية وزراعية وخدمية تناسب الجزائر.

وأضاف أن دخول المستثمرين السعوديين للسوق الجزائري سيضيف تجارب وخبرات جديدة وكبيرة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية.