شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. المؤشر ستوكس 600 يتراجع 0.3 بالمئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية تراجعًا اليوم الاثنين، متأثرة بضعف أسهم قطاع الرعاية الصحية.

وقصلت أسهم قطاع العقارات الخسائر بعد حصولها على دعم من مكاسب كبيرة لرايت موف العقارية البريطانية.

بورصات أوروبا

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة وهبطت أسهم الرعاية الصحية 0.6 بالمئة.

وخسرت أسهم إيفوتيك 3.2 بالمئة وأسهم أسترازينكا 2.0 بالمئة نتيجة لخفض الأسعار المستهدفة لشركة جيفريز.

وتراجعت أسهم شركة باير ثلاثة بالمئة نتيجة خفض شركة بيرينبرج للسعر المستهدف.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وقلصت رايت موف العقارية الخسائر، وكانت الرابح الأكبر بارتفاع 4.8 بالمئة في أسهمها.

وذلك بعد أن رفعت البوابة العقارية توقعاتها لمتوسط ​​العائدات السنوية لكل معلن، فيما ارتفعت أسهم القطاع العقاري 1.2 بالمئة.