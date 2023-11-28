شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "التعبئة" بنسبة 3.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 12 قطاعًا بالبورصة، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.4%، أعقبه قطاعات العقارات، والبنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية بنسبة 2.9%، 2.7%، 2.5%، 2.2%، 2%، على التوالي، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.1%، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 0.5%.

وصعدت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، فيما تراجعت قطاعات الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن، والسياحة والترفيه بنسبة 1.2%، 1.2%، 0.6%، 0.3%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه عند مستوى 1.722 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 135 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.52%، والعرب على 8.38%، واستحوذت المؤسسات على 27.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 338.1 مليون جنيه، 38 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 264 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، 123 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 25905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 30847 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 11028 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 7540 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 5917 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1512 نقطة.