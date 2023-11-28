شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن جنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل عملية جنى الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات ،سواء بالحصادات الآلية أو بالجنى اليدوى سعيا للانتهاء من عملية الجنى تماما في منتصف الشهر المقبل وسط تحقيق إنتاجية مرتفعة في العديد من المساحات حيث تخطت ال 10 قنطار للفدان في الوقت الذى حققت مساحات أخرى إنتاجية اقل من 10 قنطار للفدان الواحد .

وجاءت تطورات موسم الحصاد وفقا لما يلي:

1 - إنتاجية العام الحالي ستقارب نفس إنتاجية العام الماضى ، حيث ستتراوح من 8 ل 10 قنطار للفدان.

2 – تم جنى اكثر من نصف المساحة اليا ويدويا .

3 – بلغت إنتاجية بعض المساحات اكثر من 12 قنطار للفدان وبلغت إنتاجية مساحات أخرى نحو 8 قنطار للفدان .

4 – سيتم نقل القطن بعد جنيه الي محلج أبو تيج بمحافظة أسيوط لحلجه هناك حتى لا يختلط بالقطن طويل ومتوسط التيلة .

5 - زراعات القطن قصير التيلة على مساحة تصل لنحو 1000 فدان .

6 – الزراعات تتم بالتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

7 - يتوسع العالم في زراعة الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، التى تتوافق مع الصناعة الحديثة حيث أنه 98.5‎%‎ من الصناعة تعتمد على تلك النوعية من الأقطان في حين تعتمد 1.5 ‎%‎ من الصناعة على الاقطان الطويلة وفائقة الطول.

8 - تعد الأقطان القصيرة، هى المستقبل الصناعة بدليل أن المصانع تعتمد عليها بشكل رئيسي ، وبالتالي بدلا من استيرادها من الخارج بنحو 3 مليارات دولار سنويا ،يتم زراعتها محليا ،وتوفير العملة الصعبة .