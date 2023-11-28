شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف قطاع الرعاية الصحية يهبط بالأسهم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الاثنين، متأثرة بضعف أسهم قطاع الرعاية الصحية.

فقد انخفض المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي 0.3% بعد هبوط أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.6%.

وخسرت أسهم (إيفوتيك) 3.2%، وأسهم (أسترازينكا) 2.0% نتيجة خفض الأسعار المستهدفة لشركة (جيفريز).

كما انخفضت أسهم شركة (باير) 3% نتيجة خفض شركة (بيرينبرج) للسعر المستهدف.

أسهم القطاع العقاري

في المقابل، ارتفعت أسهم القطاع العقاري 1.2%، كما قلصت أسهم (رايت موف) العقارية البريطانية الخسائر، لتكون الرابح الأكبر بارتفاع نسبته 4.8%، بعد أن رفعت البوابة العقارية توقعاتها لمتوسط العائدات السنوية لكل معلن.