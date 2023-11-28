شكرا لقرائتكم خبر عن رغم توقعات خفض الإمدادات.. تراجع أسعار النفط في ختام التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، ونزل خام برنت إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، مع ترقب المستثمرين اجتماعا لتحالف أوبك بلس هذا الأسبوع، وتوقعهم تخفيض الإنتاج في 2024.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتًا أو 0.7% لتصل عند التسوية إلى 79.98 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتًا أو 0.9% إلى 74.86 دولار للبرميل، وخسرت عقود كلا الخامين دولارًا واحدًا في التعاملات المبكرة.

تأجيل اجتماع أوبك بلس

وهوت الأسعار في الأسبوع الماضي بعد أن أرجأت أوبك بلس اجتماعًا وزاريًا حتى 30 نوفمبر الحاليّ.

وقال مصدر في أوبك بلس يوم الاثنين، إن التحالف يدرس زيادة خفض إنتاجه من النفط على الرغم من تأجيل اجتماعه بشأن السياسات إلى يوم الخميس المقبل.

وقالت ريبيكا بابين كبيرة المتعاملين في الطاقة لدى سي.آي.بي.سي برايفت ويلث: "نتوقع أن يواجه النفط الخام صعوبات في الارتفاع إلى أن تتضح الصورة بشأن ما سيحدث".

وقال محللون في بنك جولدمان ساكس في مذكرة، إن الصادرات المقررة للدول الأعضاء في أوبك انخفضت إلى 1.3 مليون برميل يوميًا دون مستوياتها في أبريل، تماشيًا مع مستهدفات المنظمة من الإنتاج.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع زيادة طفيفة في المعروض في أسواق النفط العالمية في 2024، حتى لو واصلت الدول الأعضاء في أوبك بلس تخفيضات الإنتاج حتى العام المقبل.