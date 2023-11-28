شكرا لقرائتكم خبر عن استهلاك الغاز الطبيعي يرتفع إلى 4 ملايين و238 ألف طن فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و253 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، بينما كان نحو 4 ملايين و238 ألف دولار في شهر أغسطس عام 2022، بزيادة طفيفة بلغت نحو 15 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى ارتفع أيضا ليصل إلى 3 ملايين و291 ألف طن في أغسطس الماضي، مقابل مليوني و816 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 475 ألف طن.

وفى المقابل، سجل الإنتاج المحلي من الغاز نحو 3 ملايين و761 ألف طن في شهر أغسطس الماضي، مقابل 4 ملايين و207 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 446 ألف طن.

وارتفع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى بشكل طفيف فى شهر مايو الماضي، حيث بلغ نحو 3 ملايين و957 ألف طن، بينما كان نحو 3 ملايين و815 ألف طن فى شهر مايو المناظر له فى عام 2022، بزيادة بلغت نحو 142 ألف طن، كما شهد إنتاج الغاز الطبيعى تراجعا فى نفس الفترة، حيث سجل 3 ملايين و799 ألف طن فى شهر مايو الماضي، مقابل نحو 4 ملايين و210 آلاف طن فى نفس الشهر من العام الماضي.