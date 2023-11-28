شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدراجات النارية الأعلى ترخيصا خلال أكتوبر "زيرو ومستعمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتامين الاجباري أن أعداد "الدراجات النارية الزيرو" الإجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال أكتوبر 2023 سجلت حوالي 14668 دراجة نارية.

جاء من بينها حوالي 1099موديل 2020 و2379 موديل 2021 و5339 دراجة موديل 2022 و5002 دراجة نارية موديل 2023 ، و849 دراجه نارية موديل 2024.

أما أعداد " الدراجات النارية المستعملة " الإجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال نفس الفترة من العام الجاري 2023 سجلت حوالي 13140من بينها 1172موديل 2020 و2401موديل 2021و5366دراجة موديل 2022 و 3838دراجه نارية موديل 2023 ، و363 دراجه نارية موديل 2024.

يذكر أن التقرير يوضح عدم تأثر قطاع الدراجات البخارية بأي إنخفاض مقارنة بالأعداد في الشهر السابق بل زاد عن شهر سبتمبر حيث كانت الارقام 13080 وان الزيادة اتت من خلال موديلات عامى 2023 و2024.