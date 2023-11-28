شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية تكشف تطورات أسعار اللحوم في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير وحدة البحوث في الغرفة التجارية استقرار أسعار اللحوم الحمراء في مصر عند مستويات تتراوح ما بين 220 و280 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و 400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 190 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

وأشارت شعبة القصابين إلى أن سعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.