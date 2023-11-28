شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. نيكي يغلق منخفضا وسط جني الأرباح وانتعاش الين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد تحقيق مكاسب في وقت سابق، كما أثر انتعاش الين أمام الدولار على المعنويات.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.12 % عند 33408.39 نقطة بعدما ارتفع 0.22 % عند الفتح.

وبلغ نيكي أعلى مستوياته منذ مارس 1990 في 20 نوفمبر، واقترب من المستوى نفسه في جلستين منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، لم يغلق في أي من هذه الجلسات أعلى من مستوى الإغلاق في الثالث من يوليو.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 % إلى 2376.71 نقطة مع هبوط سهم تويوتا موتور 0.54 % الذي تسبب في أكبر انخفاض على المؤشر.

وقال محللون، إن المعنويات تضررت أيضا بسبب ارتفاع الين، مما أدى إلى عمليات بيع.

واكتسب الين زخما مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء بعد هبوطه خلال الليل بسبب بيانات مبيعات المنازل الجديدة الأضعف من المتوقع.

وتراجعت أسهم دينسو 4.85 % بعد أن ذكرت رويترز أن شركات مجموعة تويوتا تخطط لتقليص حيازاتها في الشركة الموردة من خلال بيع نحو 10 % من الشركة بحلول نهاية العام.

وفي الوقت نفسه صعد سهم شركة تايشو للأدوية بالحد الأقصى اليومي للجلسة الثانية، وأغلق مرتفعا 15.28 % عند 7545 ينا بعد أن تم إيقافه عن التداول لمعظم الجلسة في ظل وفرة من أوامر الشراء.

كانت شركة صناعة الأدوية أعلنت الأسبوع الماضي شراء الإدارة لأسهم بسعر 8620 ينا للسهم ما من شأنه تحويل الشركة إلى شركة خاصة.

وارتفع سهم شركة سوجيتز للتجارة 8.46 % ليصبح الأفضل أداء على المؤشر نيكي، في حين هوى سهم شارب لإنتاج أجهزة التلفزيون 9.49 % ليسجل أسوأ أداء.

