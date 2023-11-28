شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أشهر وسط تراجع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر اليوم الثلاثاء، إذ أبقت التوقعات بإنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2015.33 دولار للأوقية بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 % إلى 2015.70 دولار للأوقية.

وقال محللون: "انخفاض عوائد السندات والرهانات بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي (الفائدة) في وقت أقرب مما كان يعتقد في الأصل ساعد بالتأكيد الذهب على التألق".

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وحومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.3630 %.

وعززت بيانات صدرت مؤخرا وأظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي قد يبدأ في تيسير السياسات النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وتترقب السوق حاليا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي وهي مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي والمقرر صدورها يوم الخميس.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 921.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6 % إلى 1064.15 دولار للأوقية.

