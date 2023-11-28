شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الدولار تراجعه أمام العملات الأخرى لليوم الرابع على التوالي، في ظل تزايد التكهنات بانتهاء دورة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تحسن فيه أداء سندات الخزانة الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء في التعاملات الآسيوية يدفعه نحو تسجيل أسوأ أداء له منذ نوفمبر الماضي، مع تزايد تفاؤل المستثمرين بشأن احتمالات إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ببدء تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

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وقاد الوون الكوري الجنوبي والبات التايلاندي العملات الآسيوية في الارتفاع أمام الدولار.

وارتفع الين أمام الدولار إلى 147.99 ين لكل دولار وهو أعلى مستوى له منذ أسبوع، مقابل 148.67 ين أمس، في الوقت نفسه تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين وهي الأشد تأثرا بقرارات مجلس الاحتياط الاتحادي بشأن أسعار الفائدة إلى أقل مستويتها منذ أسبوع.

وتراجع العائد على السندات العشرية القياسية بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.4 % أمس.