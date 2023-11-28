نمو مبيعات التجزئة في كوريا بنسبة 6.4 % خلال الشهر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، اليوم، نمو مبيعات التجزئة في كوريا خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4 % سنويًا.

وذكرت الوزارة أن النمو جاء بسبب زيادة الطلب على السلع الغذائية والاحتياجات اليومية عبر منصات التجارة الإلكترونية.

وأضافت أن مبيعات المنصات الإلكترونية شكلت 51.9 % من إجمالي مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي، مقابل 49.1 % خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغت قيمة المبيعات في 25 سلسلة تجارة تجزئة فعلية أو إلكترونية خلال الشهر الماضي 15.3 تريليون وون (حوالي 11.78 مليار دولار) مقابل 14.4 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي.