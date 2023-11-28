الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية: احتضان جامعة أم القرى لملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يهدف إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية الدكتور “عادل الشاعري”، أن احتضان جامعة أم القرى لملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يهدف إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة بين الشركات الكبرى.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عملت منذ أن وضعت الرؤية السعودية على تمكين الشركات الناشئة باعتبارها جزء لا يتجزأ من اقتصاد المملكة.

وأوضح أن الملتقى سيشهد إقامة العديد من الفعاليات بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب لعدد من الشركات الناشئة.