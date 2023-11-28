شكرا لقرائتكم خبر عن شون جونز: تطوير القاهرة التاريخية يساعد مصر على مواكبة منافسيها بمجال السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شون جونز، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن الوكالة تعاونت مع وزارة السياحة والآثار المصرية لتطوير مجموعة من المناطق الأثرية التي يمكن الاستثمار فيها في القاهرة التاريخية والتي هي جزء من المحفظة الثقافية والسياحية الأوسع في مصر، وإذا تم تطويرها إلى أقصى إمكاناتها، ستساعد البلاد في مواكبة منافسيها العالميين في مجال السياحة.

وجاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي والذي تعقده وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحضور وزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والتعاون الدولي وعدد من السفراء والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص.

وأضاف جونز خلال كلمته "تدرك الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد المصري وخلق الملايين من فرص العمل وجذب العملة الأجنبية ذات الأهمية البالغة".

وقال إن الهدف من ذلك يتمثل في تحفيز استثمار القطاع الخاص وتحقيق منافع ملموسة ومستدامة للحكومة المصرية والشركاء من القطاع الخاص وللمجتمع وللأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه منذ عام 1995 استثمرت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 120 مليون دولار للحفاظ على آثار وتحف مصر وروائعها.