انخفاض في أسعار الذهب اليوم مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مص مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث هبط الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس الإثنين.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1860 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2391 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2790 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3189 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2016 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 1.8 دولار بنسبة 0.09% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.