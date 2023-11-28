شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الجزار يوجه بالتوسع فى تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع بجميع المدن الجديدة.. ورفع نسب تحصيل فواتير استهلاك المياه
ووجه الدكتور عاصم الجزار، بالتوسع فى تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع فى جميع المدن الجديدة، ورفع نسب تحصيل فواتير استهلاك المياه، وعدم التهاون فى تحصيل مستحقات الدولة، وحصر المتأخرات على المستهلكين، وتحصيلها، والعمل على تحقيق اتزان مالى لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة، وتوفير مصادر تمويل دائمة للصرف منها على استدامة الخدمات وبأعلى جودة، واستخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء بدلاً من المياه السطحية.
وقدم المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عرضاً حول وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وكمية المياه المنتجة والمناطق المخدومة، ومشروعات المرافق الجارى تنفيذها، وأعمال الإحلال والتجديد والتشغيل والصيانة، ومنظومة تحصيل فواتير استهلاك المياه، ونسب التحصيل.
كما قدم المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عرضاً حول منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وكمية المياه المنتجة والمناطق المخدومة، ومشروعات المرافق الجارى تنفيذها، ومنظومة التشغيل والصيانة، واستعدادات جهاز المدينة للتعامل مع سقوط الأمطار بموسم الشتاء المقبل.
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