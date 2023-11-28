سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 28-11-2023

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 99.11 جنيه للشراء، و100.05 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 99.99 جنيه للشراء، و100.34 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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