شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن فى سوق الصاغة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء منتصف تعاملات اليوم وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2810 جنيها للجرام، وسط صعود السعر العالمي للذهب عند 2015 دولار للأونصة.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3211 جنيها. عيار 21 يسجل 2810 جنيهات. أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3211 جنيها. عيار 21 يسجل 2810 جنيهات. عيار 18 يسجل 2409 جنيهات. عيار 14 يسجل 1873 جنيها. الجنيه الذهب 22480 جنيها.

تراجع واردات الصين من الذهب أظهرت بيانات انخفاض صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، حيث أثر التعافي الاقتصادي غير المنتظم في الصين على الطلب، وقد انخفضت الواردات بنسبة 23% لتصل إلى 26.793 طن ذهب بالمقارنة مع 34.757 طن ذهب خلال شهر سبتمبر.

يتحكم البنك المركزي الصيني في كمية الذهب التي تدخل البلاد عبر الحصص التي يحددها للبنوك التجارية في البلاد لاستيراد الذهب، وهو ما دفع الطلب من الصين إلى التراجع خلال شهر أكتوبر مع استمرار البنك المركزي في دعم عملته المحلية التي تواجه تراجعات.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الصين شهدت أيضًا انخفاضًا في شحنات الذهب من سويسرا في أكتوبر، حتى مع ارتفاع صادرات الذهب السويسرية إلى الهند بنسبة 60٪ عن العام السابق لتصل إلى أعلى مستوى في 31 شهرًا.

وفي الشهر الماضي باع التجار الصينيون الذهب بعلاوات تراوحت بين 25 و60 دولارًا للأوقية فوق الأسعار الفورية القياسية العالمية، بانخفاض عن العلاوات القياسية المرتفعة البالغة حوالي 135 دولارًا في سبتمبر.