شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقود دول الخليج لتسجيل أسرع وتيرة نمو في الائتمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، عن نمو أنشطة الإقراض في السعودية للربع الـ19 على التوالي، في الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا إلى أن إجمالي الائتمان نما بنسبة 2.93%، على أساس ربع سنوي، مسجلا أسرع وتيرة نمو على مستوى دول الخليج، ليصل إلى 2.5 تريليون ريال، بدعم من النمو واسع النطاق الذي شمل كافة القطاعات الاقتصادية تقريبا.

ووفقا للتقرير، فإن بيانات البنك المركزي السعودي تشير إلى أن البنوك المدرجة في السعودية سجلت مرة أخرى أقوى معدل نمو لأنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي بنسبة 2.8 % لتصل إلى 658 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2023.

نمو الإقراض في السعودية

قادت مرونة نمو الإقراض في السعودية، القيمة الإجمالية للقروض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي إلى النمو بنسبة 1.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني، إذ وصل إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك المدرجة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.95 تريليون دولار.

وأرجع تقرير اقتصادي حديث النمو إلى قوة وتيرة المشاريع قيد التنفيذ في السوق بالإضافة إلى الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

وكشف التقرير أن إجمالي صافي القروض في دول الخليج سجل نموا بنسبة 1.6% في الربع الثالث ليصل إلى 1.85 تريليون دولار، وعلى أساس سنوي نما صافي وإجمالي القروض بنسبة 6.8%.

ودائع العملاء

وقال التقرير: إن ودائع العملاء في دول الخليج ارتفعت بوتيرة مماثلة بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.34 تريليون دولار، فيما كانت النتيجة الصافية للنمو بوتيرة تكاد تكون متعادلة تقريباً بين الإقراض والودائع تسجيل إجمالي نسبة القروض إلى الودائع لمعدل نمو هامشي لتصل إلى 79.1 % بنهاية الربع الثالث من العام 2023.

ونوه التقرير بأن قطاع البنوك الخليجية شهد الاثار الأولية لارتفاع تكاليف الإقراض خلال الربع الثالث من العام 2023، إذ انخفضت التسهيلات الائتمانية للبنوك المدرجة في ثلاثة من أصل ستة دول في المنطقة مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.

إيرادات البنوك

ارتفعت القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية للربع الثالث على التوالي لتصل إلى 13.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مسجلة نمواً بنسبة 1.3 % على أساس ربع سنوي بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وايرادات غير الفوائد خلال هذا الربع.

وأسهم ارتفاع أسعار الفائدة في تعزيز صافي إيرادات الفوائد خلال الربع الثالث، وأدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 2.7 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار إلى تعزيز صافي الربح، بينما أدت زيادة مصروفات التشغيل بنسبة 14.0 % على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2023 إلى التأثير على معدل النمو الإجمالي إلى حد ما.

ويشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 58 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثالث من العام 2023.

تحسن أنشطة الإقراض

وكشفت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الخليجية واصلت نموها خلال الربع الثالث من العام 2023، باستثناء البحرين التي شهدت تراجعاً هامشياً مقارنة بالربع الثاني من العام 2023، بما يعكس مرونة المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في قوة المشاريع قيد التنفيذ على مستوى المنطقة، في الوقت الذي ظلت فيه ثقة المستهلك دون تغير.

من جهة أخرى، كشفت بيانات صادرة عن مجلة ميد للمشاريع أن وتيرة اسناد المشاريع منذ بداية العام حتى أكتوبر 2023 في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات بقيمة 150.9 مليار دولار.

ووفقا للتقرير الصادر عن «كامكو إنفست»، أظهرت بيانات نشاط قطاع التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج (مسح ماركيت للاقتصاد الشامل) أن نشاط التصنيع في السعودية قوياً، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 57.2 نقطة في سبتمبر 2023 وارتفع خلال أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 58.4 نقطة.