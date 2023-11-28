شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: توقيع 20 مذكرة واتفاقية مع أوزبكستان بـ12.3 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الاستثمار، م. خالد الفالح، عن توقيع 20 مذكرة تفاهم واتفاقية مع أوزبكستان بقيمة تقدر بنحو 12.3 مليار دولار.

وقال الوزير على حسابه الرسمي على موقع إكس: إن توقيع الاتفاقية جاء خلال لقائه برئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضياؤيف، الذي حضر حفل الإعلان عن بدء التشغيل التجاري الأول في سرداريا ووضع حجر الأساس لمشروع شركة أكواباور للهيدروجين الأخضر في شيرشيك.

وجاء ذلك خلال حفل إطلاق محطة سيرداريا للطاقة الحرارية بقدرة 1500 ميجاوات، ووضع حجر الأساس لمشروع إنتاج الهيدروجين في منطقة طشقند بأوزبكستان.

وتُسهم أكوا باور في تحقيق أهداف أوزبكستان في التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال تطويرها وإدارتها لأكثر من 10 مشاريع مبتكرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والرياح، باستثمارات تزيد عن 7.5 مليار دولار.