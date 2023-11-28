شكرا لقرائتكم خبر عن 43.7 مليار ريال فائضا بالميزان التجاري السعودي في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق الميزان التجاري في المملكة العربية السعودي فائضاً بقيمة 43,735 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023م، وذلك وفقًا البيانات الأولية للتجارة الدولية للسعودية الصادرة حديثاً.

ويعدّ بذلك ثالث أكبر فائض شهري لهذا العام بعد أن حقق أعلى مستوياته في شهر أبريل ومن ثم حقق ثاني أعلى فائضٍ له في شهر فبراير، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة مستوى 163,911 مليار ريال لشهر سبتمبر 2023م.

الصادرات السلعية

استحوذت "الصادرات السلعية" منها ما قيمته نحو 103,823 مليار ريال، في حين بلغت "الواردات السلعية" 60,088 مليار ريال. وتصدرت مجموعة الدول "الآسيوية عدا العربية والإسلامية" كأكثر مجموعات الدول التي تم التصدير لها لشهر سبتمبر 2023م لتستحوذ على ما نسبته نحو 55.03% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وبقيمة بلغت نحو 57,129 مليار ريال.

وحلت ثانياً، مجموعة دول "الاتحاد الأوروبي" بنسبة شكلت نحو 11.2% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وبقيمة بلغت نحو 11,582 مليار ريال، فيما حلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثالثاً بنسبة شكلت نحو 11.1% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وبقيمة بلغت 11,536 مليار ريال.

قائمة الصادرات

وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول فقد جاءت "الصين" المرتبة الأولى كأكبر الدول المصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 18.3% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وبقيمة بلغت 18,992 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023م، فيما حلت "اليابان" ثانياً بقيمة بلغت 11,374 مليار ريال، وبنسبة شكلت ما نسبته نحو 11% تقريباً من إجمالي الصادرات السلعية السعودية.

وجاءت "كوريا الجنوبية" ثالثاً المصدر لها بقيمة بلغت 10,247 مليار ريال، وبنسبة شكلت ما نسبته نحو 9.9% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية.

وبلغت القيمة الأولية "للصادرات غير البترولية" وتشمل إعادة التصدير نحو 20,701 مليار ريال، عبرت من خلال 32 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين؛ (بحري، وبري، وجوي)، وحقق ميناء (الملك فهد الصناعي بالجبيل)؛ أعلى قيمة في إجمالي الصادرات غير البترولية لشهر سبتمبر بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3,254 مليار ريال، وبنسبته نحو 15,7%.